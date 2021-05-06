Армения и Россия заключили меморандум о биологической безопасности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, 6 мая, на пресс-конференции в Ереване, по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном.

«Нами подписан межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Документ должен внести важный вклад в сотрудничество в этой чувствительной сфере», — отметил глава российской дипломатии. По словам Сергея Лаврова, эта тема будет продвигаться в рамках многосторонних форматов, в том числе и в СНГ.

Лавров 11 ноября 2019 года в ходе официального визита в Ереван заявил журналистам, что переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены. Тем не менее, тогда в Ереване документ подписан не был подписан. В мае 2020 года МИД Армении пояснил, что проект меморандума не предусматривает права какой-либо стороны на доступ в лаборатории или односторонний контроль над ними.

Данные исследовательские объекты с весьма непрозрачной для общественности деятельностью созданы при непосредственном финансировании со стороны Соединённых Штатов и часто именуются как «американские биолаборатории».

Minval.az