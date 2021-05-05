Модернизация армянской армии затронет все сферы – законодательную, структурную, систему вузов. Об этом и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте страны.

По словам Арутюняна, нужно адаптировать армию к новой военно-политической ситуации в Армении и регионе. И здесь, конечно же, важна сфера образования. Сейчас поставлена задача – обновить кадровую базу и преподавательский состав в военных вузах.

«У многих преподавателей нет боевого опыта, мы их отправим в войска, а того, кто обладает боевым опытом, участвовал в боевых действиях, отправим в вузы преподавать», — цитирует и.о. министра Спутник-Армения.

ВС также реализовывают программу закупок современного оружия и военной техники. В этом контексте Арутюнян подчеркнул, что курсанты военных вузов обязательно должны получить возможность научиться обращению с современным оружием.

Есть также договоренность с российской стороной о переподготовке армянских офицеров в российских вузах. По словам и.о. министра, Россия готова принять столько офицеров, сколько захочет армянская сторона. Есть также договоренность о прохождении подготовки армянских офицеров в воинских частях других стран. Как отметил Арутюнян, армянским военным нужно учиться современному военному искусству и тактике.

Minval.az