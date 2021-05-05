Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что на границе с Россией были вырыты 400 км противотанкового рва. Работы велись последние несколько лет, приводит его заявление РБК «Украина».

По словам главы ведомства, было установлено 100 км металлического забора и протянуто 70 км колючей проволоки. Уточняется, что работы окончены пока только на Харьковской границе.

Дейнеко подчеркнул, что проекта под названием «Стена», в рамках которого предполагалось сделать сеть фортификационных сооружений, больше нет.

«Такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков, уже не существует», — объяснил он.

Также глава Государственной пограничной службы страны уверен, что единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию украинских воинов.

Minval.az