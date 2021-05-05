Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Армению 5-6 мая встретится с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

«5-6 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Республику Армения с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном и переговоры с и. о. министра иностранных дел Арой Айвазяном», — сообщили в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что нынешний визит главы МИД РФ в Армению является продолжением интенсивного российско-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, поддержание мира и стабильности в регионе.

Minval.az