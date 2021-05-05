Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. … принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая», — сказала пресс-секретарь. Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации оставляли без движения для исправления недостатков.

Как отмечала пресс-секретарь суда, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что «учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

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