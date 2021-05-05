Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую конституцию страны, предусматривающую расширение полномочий главы государства, сообщается на официальном сайте лидера страны.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме», – указано в сообщении.

Кроме того, глава Кыргызстана утвердил соответствующий закон «О Конституции Кыргызской Республики».

Референдум по изменению конституции состоялся 11 апреля текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 36,75% избирателей.

Новый основной закон Кыргызстана предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства.

Minval.az