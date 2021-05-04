Азербайджан практически спас Грузию во время второй волны COVID-19.

Как сообщает Грузия Online, об этом сказал советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.

По его словам, если бы не медицинский кислород, предоставленный соседним Азербайджаном, то жертв коронавируса в Грузии было бы больше.

«Сейчас ситуация в Грузии такая же, как и во многих других странах, где политическая ситуация все еще сложна. Политики пытаются показать, что все в порядке, но это не так. 90 процентов населения должно быть вакцинировано, чтобы быть в безопасности. Несмотря на эпидемию, увеличения числа жертв не ожидается, поскольку теперь мы знаем, как бороться с этим вирусом. Хочу поблагодарить Азербайджан, который помог Грузии во время второй волны коронавируса. Мы практически выжили благодаря этой стране. В ноябре прошлого года, когда у нас было около семи тысяч инфицированных в день, Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы. Если бы не Азербайджан, то в Грузии была бы очень высокая смертность», — сказал Пхакадзе.

Minval.az