Генеральная прокуратура Армении возбудила дело в связи с сокрытием факта двойного гражданства президента Армена Саркисяна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, передает Sputnik Армения.

30 марта стало известно, что 53 адвоката представили сообщение о преступлении в связи с сокрытием факта наличия у президента Армении Армена Саркисяна двойного гражданства. Специальная следственная служба отказала в возбуждении уголовного дела, адвокаты обжаловали это решение.

«Генеральная прокуратура на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (подлог документов, их реализация или использование)», — написал Зограбян.

По его словам, в решении прокуратуры отмечается, что предположения истцов о том, что британское гражданство Армена Саркисяна было прекращено не в 2011 году, а позже, правомерны.

Отметим, что в сообщении 53 адвокатов отмечается, что в 2003-2012 гг. у Армена Саркисяна по меньшей мере 10 лет было гражданство Великобритании, и президентом он был избран в 2018 году в обход армянского законодательства. Согласно Конституции, президентом может быть избрано лицо, которое до этого шесть лет являлось гражданином Армении.

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