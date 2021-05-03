«Мой сын был на передовой – на том участке, где мы понесли наибольшие потери». С таким утверждением на специальном заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения вопроса об избрании премьер-министра заявил 3 мая исполняющий обязанности главы правительства республики Армении Никол Пашинян.

По словам и.о. главы кабмина, рядом с его сыном, прямо в непосредственной близости, был один молодой человек – доброволец, который являлся другом его сына и который в результате взрыва мины скончался на месте. При этом Пашинян не стал называть имени погибшего бойца. «Никто не мог решить, кто должен был умереть, он или мой сын. Есть имя этого человека, и этот факт можно проверить», — заявил и.о. премьера.

Он заверил, что не пытался скрыть сына и не создавал для него более безопасных и благоприятных условий для службы, чем для других.

Пашинян также посетовал на то, что у него и у возглавляемого им правительства не было настолько широких полномочий, чтобы они, в случае необходимости, без каких-либо последствий для себя могли быстро поставить к стенке паникеров с целью их последующего расстрела.

Minval.az