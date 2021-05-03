Легко ли жить в стране, окруженной противниками? Речь об Армении, которая за тридцать лет своего современного независимого существования, спокойные и сытые годы может по пальцам пересчитать. Армяне рассказали о своей жизни и быте, передает «Московский Комсомолец».

В начале девяностых население Армении составляло около 3,5 миллионов человек. Сейчас оно сократилось до 2,9 миллионов.

При этом большая часть людей работает на государство: чиновники, врачи, учителя и так далее. Около 150-200 тысяч трудятся в сельском хозяйстве. «Многие аграрии переживают, что после поражения в войне за Карабах их скотина пропадет, потому что ее негде будет пасти. Раньше они делали это в Карабахе, а теперь эти районы ушли под контроль Азербайджана… К тому же в Армении все подорожало, кроме мяса», — отмечает местный житель Геворг.

Остальное трудоспособное население Армении подалось в трудовую миграцию. Например, в Ширакской области республики около 70% взрослых мужчин работают в России. Женщины остаются воспитывать детей и смотреть за домом. Семьи воссоединяются всего на два-три месяца зимой, когда гастарбайтеры возвращаются домой отметить Новый год и провести с детьми зимние каникулы. В конце февраля они вновь возвращаются в Россию. Так путешествуют около 500 тысяч армян.

Когда разговариваешь с жителем Еревана или его окрестностей, то, скорее всего, услышишь, что люди в Армении не голодают, но позволить себе хотя бы какую-то роскошь они не могут. Их уровень жизни можно определить, как «ниже среднего». Впрочем, все познается в сравнении.

Например, в селах можно встретить армян, которые живут в районе оползней, потому что там плодородная земля. Каждые несколько лет стихия разрушает их дом, а они затем отстраиваются на том же месте, потому что на своем участке можно вырастить достаточно еды, чтобы не умереть с голода и даже сделать какие-то запасы.

Центр Еревана производит впечатление полноценной столицы одного из успешных государств Евросоюза. Но его окраины уже не настолько живописны. Смежные населенные пункты вовсе излучают бедность и отсутствие перспектив.

По официальным данным, средняя зарплата в республике составляет около 211 тысяч драмов. При этом в окрестностях Еревана квартиру можно купить по цене в 260 тысяч драмов за квадратный метр. По мере приближения к центру Еревана цены начинают расти и доходят до 1 миллиона драмов за метр.

Зато цены на продукты — не очень высокие. Даже в ресторане, расположенном в центре Еревана, можно хорошо поужинать за 10 тысяч драмов.

Что касается высшего образования, то люди стремятся к тому, чтобы их дети учились либо в Славянском, либо в Американском университете. Они считаются наиболее престижными. А вот Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени Брюсова уже не может похвастаться таким уровнем, его выпускники признаются, что образование там было средним, и чтобы полноценно овладеть языками, приходилось учиться самостоятельно.

«Я живу в Армении последние два года, а до этого 11 лет была в Москве. Я решила вернуться в Ереван, потому что, на мой взгляд, здесь лучше условия для воспитания детей. Можно не переживать, что с ребенком что-то случится во дворе. И нет проблем с тем, что ребенок пропадает за компьютером, сидит «в телефоне». Кроме того, в Армении прививают семейные ценности, уважение к старшим. Москва была для нас слишком большим и динамичным городом, в котором сложно что-то контролировать, — рассказывает «МК» жительница Еревана Анна. – Что касается минусов, то, конечно, в Армении зарплаты ниже, чем в России.

С другой стороны, в Армении ты тратишь намного меньше. Еда натуральная, погода хорошая… Если в Москве одной из главных задач было выехать на природу, то в Армении такой проблемы нет, потому что природа вокруг тебя»

При этом Анна говорит, что помимо Армении, в которой она родилась, и России, она также жила в Израиле и Канаде, но ее всегда тянуло на родину, поэтому от нее вряд ли можно ждать объективной оценки жизни в республике. Но она признает, что люди в Армении живут бедно, а из-за небольших размеров страны в глаза бросается разница между бедными и богатыми.

Еще одним минусом жизни в стране она считает геополитическую ситуацию. «Если раньше я говорила, что мой сын обязательно пойдет в армию, то сейчас, после Второй войны за Карабах, все так глупо разрешилось, что вообще не понятно, за что умирали люди. Страна маленькая, и ты живешь с постоянным ощущением того, что никто не может тебе гарантировать, что завтра война не начнется уже на территории Армении», — говорит Анна.

Отдельно стоит осветить систему здравоохранения в Армении. Недавно медицинское обслуживание сделали бесплатным для детей до 18 лет. Всем остальным, включая пенсионеров, «за так» можно сходить только в поликлинику, а за операцию придется платить. При этом считается, что врачи зарабатывают мало, поэтому пациенты стараются благодарить их по мере своих возможностей. В стране существует проблема с нехваткой лекарств для больных онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Медикаменты стоят дорого, их не хватает.

Большая проблема в стране с расторопностью чиновников. Доходит до того, что даже люди, отправившиеся воевать в Карабах добровольцами, не могут получить от государства помощь, потому что их статус не прописан в законе. Соответственно, им приходится залечивать свои раны самостоятельно, что зачастую бывает крайней сложно, учитывая социально-экономическую ситуацию в Армении.

Зато, по словам местных жителей, в стране процветает коррупция. «Только первые несколько месяцев после прихода к власти Никола Пашиняна коррупция пошла на спад. Потом все вернулось на круги своя. Взятки не берут только гаишники… Правда, они вообще ничего не делают – на дорогах бардак. А так взятки берут все: налоговая, таможня, городские власти… В основном, деньги берут за так называемое «ускорение» дел, но у нас и в высших эшелонах власти коррупционные скандалы есть», — признается житель Еревана Ваган.

Minval.az