Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы, сообщает пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», – указано в сообщении ведомства.

Как отмечает служба, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру территорий, занимаемых войсками стран. При этом обстановка на границе оценивается как стабильная, инцидентов и перестрелок за минувшую ночь не зафиксировано, добавили в погранведомстве.

Minval.az