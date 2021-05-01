Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением, сообщается на сайте киргизского МВД.

28 апреля в районе пункта Головного водозаборного сооружения в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между жителями двух республик, который перерос в вооруженное столкновение между военными обеих сторон, рассказали в ведомстве.

«Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны», — говорится в сообщении.

Minval.az