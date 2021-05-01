Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым в Баткенской области киргизской республики, передает РИА Новости.

Ташиев отметил, что народы двух стран сейчас переживают трудные времена, они пережили трагедию.

По его словам, ему с Ятимовым было тяжело проводить работу по урегулированию ситуации на границе, но по поручению президентов Кыргызстана и Таджикистана впоследствии было принято решение о полном прекращении стрельбы, а также решение отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.

По итогам переговоров был принят протокол в «интересах двух стран», состоящий из четырех пунктов.

«С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», — сказал глава Ташиев.

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