Суверенный курс Турции вызывает обеспокоенность у США и НАТО, поэтому они выступают с резкими заявлениями в адрес Анкары.

Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Турция и приверженность Турции суверенному курсу развития достаточно уверенная — это в целом предмет для повышенного внимания и, наверное, обеспокоенности в НАТО. И, конечно, это предмет для обеспокоенности США, и то, как США пытаются прикрикнуть на Анкару из-за истории с [российскими зенитными комплексами] С-400 и за другие действия Анкары, конечно, отчетливо говорит, что то, как [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед, Вашингтону не нравится, они предпочли бы более податливую Турцию», — сказал Песков.

Minval.az