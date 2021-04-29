Служба национальной безопасности (СНБ) Армении считает целесообразным создание нейтральной зоны безопасности на границе с Азербайджаном.

«Целесообразно формирование нейтральной зоны для обеспечения пограничной безопасности, исключения контактов между населением и военными», — заявил заместитель директора СНБ Армении Степан Мелконян журналистам в четверг.

По его словам, до тех пор, пока не проведена делимитация и демаркация границ, исключать инцидентов нельзя.

Он также сообщил, что директор СНБ Армении Армен Абазян периодически встречает со своим коллегой из Азербайджана для решения вопроса о возвращении армянских «пленных».

«Последняя встреча состоялась месяц назад. Кроме прямых встреч есть еще и телефонная связь», — сказал Мелконян.

Minval.az