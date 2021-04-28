Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом политик заявил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, Ватикан является идеальный местом для диалога о мире. Президент подчеркнул, что между Киевом и Москвой давно не было «настоящего прямого общения», что не способствует конструктивным переговорам в иных форматах.

Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. «И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и администрацией президента России», — сказал Зеленский.

Minval.az