Украинское министерство иностранных дел объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания на территории страны, дипломат должен покинуть Украину до 30 апреля, говорится в комментарии МИД на сайте внешнеполитического ведомства.

В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.

«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении украинского МИД.

Minval.az