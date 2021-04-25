Арчи Мэннерс и Джош Питерс сфотографировали интерьер кукольного домика, успешно загрузили снимки на сайт и заявили, что это особняк 18-го века южной части Лондона. По их словам, они получили бронирования почти на 3,5 тысячи фунтов, пишет интернет-портал vc.ru со ссылкой на Indy100.

Миниатюрный особняк настолько детализирован, что в нём есть «книги, которые можно читать, и настоящие картины».

Один из блогеров объяснил, что они хотели узнать, насколько надёжны процессы сервиса по проверке на мошенничество. «Чтобы дать Airbnb шанс», прежде чем фотографировать дом, они положили на пол в ванной комнате банковскую карту, а в холле поставили обычную бутылку с водой. На одной из фотографий в зеркале видны их лица.

Блогеры зарегистрировали аккаунт на мать одного из них и назначили стоимость в 87 фунтов за ночь в доме. За несколько дней они получили заказы на тысячи фунтов. Их отменили, а деньги вернули гостям.

Двум мужчинам, которые забронировали особняк в последний момент, Мэннерс и Питерс оплатили номера в пятизвёздночном отеле. В конце ролика блогеры напомнили, что прежде чем бронировать что-то онлайн, стоит всё перепроверять.





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