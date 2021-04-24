Число жителей Луганской и Донецкой областей, получивших гражданство России в упрощенном порядке, до конца 2021 года может увеличиться почти на 500 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек, — сообщил Водолацкий. — По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ».

Интерес к российскому гражданству, по словам Водолацкого, растет после заявлений о том, что «Украина силовым методом наведет порядок на юго-востоке».

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