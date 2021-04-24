«Попытка Армении представить Нахчыванский коридор как угрозу своей территориальной целостности вытекает из попыток руководства страны выйти из соглашения от 10 ноября», сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Метью Брайза.

По его словам, армянское население, которого долгие годы подпитывали различными идеологическими мифами и обманывали во время войны, теперь в шоке осознало последствия войны и пытается полностью выйти из этого соглашения, передает АПА.

«Оценивать Зангезурский коридор как угрозу территориальной целостности Армении — это абсолютно неправильно. Армения согласилась на это в соглашении от 10 ноября. Я еще раз читал об этом, и десятый пункт однозначно касается коридора, который свяжет Нахчыван с основной частью Азербайджана. А это возможно с территории Армении. Это не означает, что Азербайджан получит контроль над коридором в легальном смысле. В заявлении говорится, что Азербайджан сможет использовать этот коридор, это не будет его территорией. Поэтому заявления о том, что коридор представляет угрозу территориальной целостности Армении, я расцениваю как попытку руководства Армении отойти от подписанного заявления. Думаю, это и вызвало возмущение у президента Ильхама Алиева. Он говорил, что мы так или иначе реализуем реализацию коридора. Как вам известно, Армения переживет политический, психологический кризис, они не могут поверить, что проиграли войну. Они десятилетиями питались такими ложными идеологическими мифами, что их армия непобедима, азербайджанские военнослужащие не могут воевать. Им лгали и во время войны. Теперь они в шоке начинают осознавать все это и пытаются полностью выйти из заявления 10 ноября. Я думаю, это недопустимо», — отметил Брайза.

Комментируя отказ Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджана, бывший посол отметил, что такое поведение может быть вызвано желанием Армении каким-то образом заставить гибнуть гражданское население Азербайджана, что противоречит международному гуманитарному законодательству.

«Согласно международному опыту, международному гуманитарному праву, страна, которая установила мины, обязана предоставить карту. Я не юрист, но я понимаю, что Армения нарушает международные законы, не представляя эти карты. Не представляя карту заминированных территорий, Армения хочет, чтобы гражданское население Азербайджана гибло», — сказал М.Брайза.

Minval.az