Лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян с супругой находится с частным визитом в Москве, пишет «Грапарак». Издание ранее сообщало, что его срочно вызвали в Москву — «обработать», спецслужбы РФ обеспокоены тем, что Арутюнян покорно подчиняется властям Армении, и попробуют «привести в чувство».

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«Спецслужбы РФ обеспокоены тем, что Араик Арутюнян покорно подчиняется властям Армении, и попробуют «привести в чувство», – писала газета.

По информации издания, Арутюнян решил «совместить приятное с полезным» – собирается купить дом в Москве.

Minval.az