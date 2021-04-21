Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию осудил попытку совершения госпереворота в Беларуси и организацию покушения на жизнь президента этой страны Александра Лукашенко.

Он отметил, что, к сожалению, в современном мире все уже привыкли к практике санкций, однако сегодня она начала перерождаться во что-то совершенно иное, как это было в Беларуси.

«Характерно, что такие вопиющие действия не находят осуждения у коллективного Запада. Можно как угодно относиться к Виктору Януковичу или Николасу Мадуро, можно иметь любую точку зрения по поводу политику Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно», — заявил он.

Путин задался вопросом, что стало бы с Беларусью, если бы попытка переворота удалась.

«Сколько людей бы пострадало, что дальше было бы с Беларусью? Об этом никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины в 2014 году», — отметил он.

Minval.az