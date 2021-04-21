Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.

«Президент подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период… Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, закон, в частности, вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

«Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, документ усовершенствует порядок воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Обериг» (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Также закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. Кроме того, вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Minval.az