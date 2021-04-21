Ангела Меркель, канцлер ФРГ, призвала уважать территориальную целостность государств. И в качестве примера упомянула Нагорный Карабах. Отметив, что «если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися», госпожа канцлерин продолжила: «Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле».

Такое заявление Ангелы Меркель можно только приветствовать. Упоминание в этом контексте Карабаха —тем более. Возможно, здесь было бы уместно констатировать, что с 1975 года, когда в Хельсинки был принят Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, эта самая Европа жила хоть и в реалиях «холодной войны», но по крайней мере без кровопролитных войн и открытой силовой перекройки границ. Стрелять, конечно, стреляли, но где-то в «третьем мире». Но теперь, на фоне распада бывшей Югославии и СССР и попыток «исправить» границы силой оружия, когда война загрохотала уже у порога «европейского дома», европейские лидеры напоминают о базовых принципах международного права.

Но…

Война в Карабахе, если кто забыл, началась в девяностые. Захват Шуши и Лачина — 1992 год. Оккупация Кельбаджара, Агдама, Физули, Джебраила, Зангелана — 1993 год. В том же 1993 году приняты четыре «карабахские» резолюции СБ ООН. Но европейские лидеры, в том числе Германия, за более чем четверть века не нашли время ввести против Армении реальные санкции. Более того, напомним в который уже раз, вели с Арменией переговоры о подписании соглашения об ассоциации с ЕС и при этом не выдвинули ей требования сначала выполнить резолюции СБ ООН и убраться с оккупированных азербайджанских земель. И что же — о территориальной целостности государств Германия в лице Меркель вспомнила только сейчас? Не слишком ли долго в Берлине «раскачивались»? То есть, простите, «изучали ситуацию»?

Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но тоже не сходится. Как в этом случае понимать по меньшей мере странные заявления посла ФРГ в Азербайджане Вольфгана Манинга? А тем более тот факт, что глава немецкого диппредставительства в столице Азербайджана избегает даже поездок на ранее оккупированные, а ныне освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана?

Кроме того, в своем выступлении госпожа Меркель привела целый список конфликтов на постсоветском пространстве, упомянув восток Украины, Крым, Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию и Нагорный Карабах. Но вот единой политики в отношении этих конфликтов Евросоюз, где у Германии ой какой авторитет, так и не продемонстрировал. За Крым и Донбасс введены санкции. А вот против Армении — нет. Точно так же здесь не приняли никаких решений относительно конфликта в Приднестровье. А что касается Абхазии и Южной Осетии, то подготовленный евроэмиссарами доклад без четкого ответа на вопрос, кто же начал стрелять в августе 2008 года, иначе чем позором для Европы не назвать. И тем более оглушительным европозором являются те заявления, с которыми уже во время 44-дневной войны выступали в Париже и Люксембурге. Вот там уж точно если чем и пахло, то не законами и не уважением к суверенитету и территориальной целостности. И как теперь это понимать? В Евросоюзе есть единые стандарты относительно допустимой кривизны огурцов и бананов, а вот единой политики в отношении агрессии и оккупации чужой территории нет? Ее за 30 лет не удосужились выработать?

Хотелось бы, конечно, чтобы заявление госпожи Меркель стало «рубежной точкой» и немецкой, и общеевропейской политики, после чего единая Европа действительно займет жесткую и принципиальную позицию и выстроит заслон на пути силовой перекройки границ. Только вот восторги и аплодисменты лучше придержать до того момента, пока действительно станет возможно говорить о политике, а не декларациях и словесах. Если уж кому-то режет слух слово «фарисейство».

Нурани, обозреватель

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