Москва в качестве ответной меры высылает двух дипломатов посольства Болгарии — первого секретаря консульской службы болгарской дипмиссии и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам, они должны покинуть территорию РФ в течение 72 часов, сообщили в российском МИД.

«Двадцатого апреля посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — сообщили в МИД РФ.

«Данная мера является ответом на принятое в марте с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata двоих сотрудников посольства России в Софии», — подчеркнули в российском ведомстве.

Minval.az