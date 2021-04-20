В Астраханской области России из-за долгов, сумма которых более 100 тысяч рублей, мужчина не мог вернуться на Родину.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, уроженец Азербайджана накопил долги по кредитным платежам.

Сотрудник службы приставов применил в отношении должника меры принудительного исполнения и, в том числе, наложил запрет на выезд из России. Мужчина не спешил погашать задолженность, но поездку домой в Азербайджан запланировал.

Лишь по прибытии в аэропорт должник понял, что без погашения задолженностей не сможет никуда уехать. В связи с этим мужчина связался с сотрудником службы и погасил долг по кредитам в полном объёме и исполнительский сбор. Благодаря этому гражданину удалось попасть домой.

Minval.az