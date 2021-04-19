Начались работы по строительству дороги из Азербайджана в Нахчыван. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, турецкая сторона обсуждала с заместителем премьер-министра Азербайджана данный вопрос, отметив о необходимости завершить строительство в кратчайшие сроки. Строительство уже стартовало.

Вместе с тем, Караисмаилоглу считает, что также необходимо начать строительство железной дороги из турецкого Карса до пропускного пункта Дилуджу на границе с Нахчываном.

«Необходимо также провести модернизацию железных дорог в Нахчыване, и после этого начать строительство прямой железной дороги из Азербайджана в Нахчыван, таким образом, обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном напрямую, а не через Грузию», — отметил он в интервью газете Yeni Safak, добавив, что Баку планирует строительство указанной железной дороги в декабре, однако Анкара предложила сначала завершить строительство автомобильной дороги, а затем перейти к прокладке железной дороги из Азербайджана в Нахчыван.

Minval.az