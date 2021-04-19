После высылки 20 чешских дипломатов из России работу в посольстве Чехии в Москве продолжат пять дипломатов, заявил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, передает РИА Новости.

«Останется там всего пять дипломатов. Посольство покинет практически вся политическая часть», – рассказал Йиндрак.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона дала высланным дипломатам 24 часа на выезд из страны, в то время как Прага предоставила объявленным персонами нон грата российским дипломатам 48 часов.

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