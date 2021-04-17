Власти Словении могут приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам Евросоюза (ЕМА). Такое заявление сделали в Национальном институте общественного здоровья (NJIZ), передает словенское агентство STA.

Там сообщили, что консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям страны закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения европейского регулятора, в том числе «Спутник V».

«Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах», — сказал представитель института.

Minval.az