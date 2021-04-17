Родственник погибшего в Карабахе военнослужащего не позволил Пашиняну возложить цветы на могилу.

«Вы не имеете никакого отношения к могиле моего брата. Это – могила моего брата, я имею на это право, а вам не позволю…», — сказал мужчина премьер-министру Армении.

Инцидент произошел в селе Гетап Вайоцдзорской области, которую премьер сегодня посетил.

Пашинян предпринял еще одну попытку подойти к могиле и заговорить с мужчиной. Однако гражданин вновь не подпустил его, добавив, что никто не помог ему найти тело брата. Власти только мешали, добавил он.

Премьеру доложили, что погибший приходится гражданину шурином. После этого Пашинян, обратившись к мужчине, попрощался с ним.

Minval.az