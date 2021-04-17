Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам «нормально питаться», чтобы бороться с коронавирусом и другими инфекциями, передает «БелТА».

Такое заявление он сделал 17 апреля, принимая участие в республиканском субботнике в агрогородке Александрия Могилевской области.

Глава государства указал, что вирус активизирует у человека хронические болезни.

«Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни», — сказал Лукашенко.

Кроме того, политик сказал, что в республике ждали третью волну COVID-19. По его словам, белорусские власти ожидали «ожидали в полтора раза выше подъем» заболеваемости.

Также Лукашенко сообщил, что пока не привился от коронавируса, потому что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после перенесенной болезни.

Minval.az