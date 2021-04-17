Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину, в эту же группу, которая действовала под руководством спецслужб США и готовила покушение на белорусского лидера и его семью, входил и глава оппозиционной партии Григорий Костусев.

«Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще… Наш же был, Федута. Потом стали шире смотреть – Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России (Владимира Путина), и (глава КГБ Беларуси Иван) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли», — заявил Лукашенко, фрагмент его выступления показал в субботу телеканал ОНТ.

Minval.az