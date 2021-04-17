Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США его российский коллега Владимир Путин затронул в беседе с американским лидером Джо Байденом, передает ТАСС.

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, — отметил Лукашенко. — Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл».

Minval.az