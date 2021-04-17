Армения откроет дорогу в Нахчыван через свою территорию только в обмен на разблокировку коммуникаций со стороны Азербайджана. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями села Заритап Вайоцдзорской области.

Как отметил Пашинян, необходимо развивать экономику Армении, и для этого следует разблокировать дороги. С точки зрения Пашиняна, это – необходимая мера, хотя многие боятся и считают рискованным открытие для азербайджанцев дороги в Нахичеван через территорию Армении.

По его словам, многие также спекулируют на теме коридора через Сюникскую область, поскольку власти Азербайджана периодически об этом заявляют. Между тем, подобной договоренности нет в трехсторонних заявлениях по Карабаху.

«Мы говорим, что в совместном заявлении вообще нет упоминаний Сюника, Зангезура, Мегри, коридора. Они все время говорят, что у них появится Зангезурский коридор. Хорошо, а мы заявляем, что тогда у нас будет Нахичеванский коридор», — сказал глава правительства Армении.

Пашинян отметил, что функционирование железной дороги, которая соединит Армению с Ираном и Россией, существенно изменит экономику республики, а это – важнейшая задача для государства.

Minval.az