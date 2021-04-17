Войны в Нагорном Карабахе невозможно было избежать. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу на встрече с жителями села Заритап Вайоцдзорской области, комментируя боевые действия в сентябре-ноябре 2020 года в Карабахе.

«Даже если бы мы ценой уступок попытались пойти по пути мирного урегулирования, войны все равно было не миновать», — сказал Пашинян.

По его утверждению, противоречия в регионе, а также между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ настолько углубились, что иного решения вопроса не оставалось.

Вместе с тем, глава правительства Армении не считает сложившуюся ситуацию безвыходной, уверяя, что последствия поражения можно преодолеть путем совместной работы, направленной на усиление государства.

Minval.az