Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за 2020 год заработал 39 миллионов рублей — это самый большой показатель среди руководителей думских фракций. Декларации парламентариев были размещены на официальном сайте нижней палаты парламента.

В 2019 году политик задекларировал 22,4 миллиона рублей, это почти на 17 миллионов меньше, чем в текущем. В собственности Жириновского находится квартира площадью 38,8 кв. м, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 436,3 кв. м.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в прошлом году заработал 7,58 миллиона рублей, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов — 5,7 миллиона рублей, глава «Справедливой России» — около 5,2 миллиона рублей.

Minval.az