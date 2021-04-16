Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу России о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму — эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе, о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство», — рассказал Песков журналистам.

Minval.az