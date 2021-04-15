Владимир Вольфович Жириновский в очередной раз напомнил о себе. Сей персонаж заявил, что настало время «успокоить» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вице-спикера Госдумы РФ до глубины души возмутило, что президент Турции считает то, что Россия сотворила в Крыму, аннексией, обещает поддержку Украине вообще и ее стремление стать членом НАТО в частности. И, грозя президенту Турции всеми карами небесными и земными, трещал в микрофон, что, дескать, Турции пора бы и самой вспомнить об «аннексированных ею государствах». Среди которых упомянул Ливию и… Нагорный Карабах.

Намеренно оставим в стороне вопросы и гадания, выполнял ли Владимир Вольфович «ценное руководящее указание» или действовал по личной инициативе на основе неизжитых воспоминаний о собственном аресте в Турции. Прежде всего, необязательно быть юристом во втором поколении, чтобы понять простую вещь: аннексия — это незаконное присоединение к себе части территории другого государства или всего государства в целом. Никаких подобных решений власти Турции не принимали — в отличие от России.

Другой вопрос, что Владимир Вольфович, похоже, нечаянно подтвердил то, о чем с ноября 2020 года шептались многие: 44-дневная война закончилась не просто разгромом Армении. Она еще и создала принципиально иной геополитический расклад на Южном Кавказе, где многократно укрепились позиции Турции. Что, по всей видимости, «прошлось как наждак» по многим записным «державникам» и любителям обещать мыть сапоги в Индийском океане.

А если честно, то, как бы это повежливее, вице-спикеру Госдумы РФ надо бы сначала изучить вопрос. Для начала, Нагорный Карабах никто, включая Россию и даже саму Армению, не признавал в качестве государства. Карабах, согласно всем международным документам и признанным границам — часть территории Азербайджана. И то, что оттуда вышвырнули армянских оккупантов, никак не может называться «аннексией». Если придерживаться исторических реалий, то аннексией Карабаха с куда большим основанием можно назвать подписанный в мае 1805 года Кюрекчайский договор о присоединении Карабахского ханства к России, после чего российские военные чины жесточайшим образом расправились и с самим ханом, и с членами его семьи. Еще одна аннексия имела место 28 апреля 1920 года, когда к Советской России силой «присоединили» Азербайджан, а потом еще подарили часть территории Азербайджана любимой Армении. И уж точно не стоило бы Владимиру Вольфовичу устраивать такие вот фестивали фейков на нынешнем фоне. У азербайджанской общественности, напомним, все больше вопросов к деятельности в Карабахе российских миротворцев, особенно на фоне продолжающихся попыток Армении запустить процесс «миацума» по второму кругу уже под прикрытием российских «голубых касок». И уж точно не лучший фон для подобных микрофонных истерик создает скандал вокруг «Искандеров-М».

Так что Жириновский явно упустил хороший повод промолчать. И не осложнять и без того непростую ситуацию для официальной российской дипломатии.

Нурани, обозреватель

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