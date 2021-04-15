Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала участников нагорнокарабахского конфликта воздерживаться от резких заявлений и поддерживать установившийся хрупкий мир, двигаясь к окончательному урегулированию ситуации в регионе.

«Сейчас главное — воздерживаться от каких-либо резких заявлений, поддерживать хрупкий, но все-таки мир, который сложился, и двигаться к окончательному урегулированию и снятию напряженности в регионе», — сказала Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, которая прошла на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

«Это нужно не только Армении, Азербайджану, это нужно России, это нужно всем региональным государствам», — добавила она.

Спикер СФ отметила важную роль, которую играют сейчас российские миротворцы. «Наши миротворцы не только выполняют свою миссию, но и оказывают содействие, обеспечивают безопасность возвращения беженцев с обеих сторон, оказывают содействие восстановлению инфраструктуры, разрушенных домов, откликаются на все просьбы», — сказала она.

«Главное, что остановлено кровопролитие, диалог был переведен в политическое мирное русло. Это победа здравомыслия. Сейчас очень важно продолжать такой же диалог с тем, чтобы шаг за шагом снимать оставшиеся острые вопросы. Безусловно, они имеют место быть», — сказала она.

Кроме того, председатель СФ подчеркнула, что в повестке стоит вопрос обмена пленными. «Россия изначально занимала позицию обмен всех на всех. Процесс идет. Если не ошибаюсь, более 50 армянских военнопленных вернулись на родину», — отметила Матвиенко.

Minval.az