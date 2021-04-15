В Херсонской области проходят масштабные антитеррористические учения Служба безопасности Украины. Особое внимание уделяется административной границе с Крымом и морской прибрежной зоне региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.

«Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным», — отметили в СБУ.

Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.

«СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений», — добавили в спецслужбе.

Там также добавили, что тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

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