Сегодня сборная Азербайджана по футзалу провела очередной отборочный матч в группе ЕВРО-2022.
Команда Жозе Алесио разгромила сборную Греции со счетом 4:0.
Сегодня сборная Азербайджана по футзалу провела очередной отборочный матч в группе ЕВРО-2022.
Команда Жозе Алесио разгромила сборную Греции со счетом 4:0.
Дата: 2021/04/14 20:56
Раздел: Азербайджан, Спорт
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