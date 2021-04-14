14 апреля на территории Губадлинского района на границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть — пограничная комендантская служба.

Как сообщили пресс-центре ГПС, на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность воинских частей на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.



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