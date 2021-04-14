Подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами Гянджа (Азербайджан) и Одесса (Украина) ожидается в сентябре.

Об этом журналистам заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе поездки в Гянджу, передает Репорт.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его нынешнего визита.

Министр также отметил, что ведется работа по налаживанию прямого рейса между этими городами: «Ничто так не сближает, как транспортное сообщение, поэтому мы работаем над налаживанием прямого авиарейса Одесса-Гянджа».

В. Криклий также заявил, что был подписан меморандум о сотрудничестве между Одесским Государственным аграрным университетом и Азербайджанским государственным аграрным университетом.

Minval.az