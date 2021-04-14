Между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/04/14 15:30
Раздел: Азербайджан
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