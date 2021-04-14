Первый контейнерный экспресс-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» прибыл в Баку.

Как сообщили в ООО «ADY Container», в тестовом поезде, в двадцати одном 45-футовом контейнере в нашу страну доставлено 588 тонн груза из Турции.

Контейнерный экспресс-поезд «TURKUAZ», являющийся новым логистическим продуктом, разработанным «ADY Container», являющейся дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги», совместно с партнёрами из Турции и Грузии, будет осуществлять грузоперевозки два раза в неделю из Стамбула и Мерсина в Баку и в обратном направлении. Время в пути экспресс блок поезда «TURKUAZ» составляет 6 суток.

Minval.az