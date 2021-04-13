Национальная гимнастическая арена готовится снова принять международные соревнования после годичного перерыва.

Как говорится в заявлении Федерации гимнастики Азербайджана, с учетом значимости этих мероприятий, соответствующим постановлением Кабинета Министров разрешена организация соревнований, которые были отложены из-за пандемии COVID-19.

Рассматриваемые соревнования включают в себя Кубок мира по художественной гимнастике (7-9 мая), соревнования в возрастной группе по аэробной гимнастике (21-23 мая) и чемпионат мира по этому виду спорта (27-29 мая), которые носят классификационный характер к Олимпийским играм в Токио-2020.

Эти турниры планируется проводить в соответствии с действующими карантинными правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими в нашей стране, и без участия зрителей.

Отметим, что в связи с неотложными и превентивными мерами, принятыми в нашей стране в связи с пандемией COVID-19, в 2020 году состоялись только два из 8 запланированных в Баку международных турниров. Другие соревнования были отменены или отложены.

Minval.az