США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу», — сказал он на совещании в Североморске, передает РИА Новости.

По его словам, основной потенциал сосредоточивается в Причерноморье и на Балтике. Министр уточнил, что НАТО разместит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники близ российских границ.

В то же время Шойгу отметил, что проверки вооруженных сил России показали готовность войск к обеспечению безопасности страны. По его словам, внезапная проверка боевой готовности была объявлена из-за «угрожающей России военной деятельности альянса».

Minval.az