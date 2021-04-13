Армяне во время оккупации азербайджанских территорий уничтожили на них восточные платаны.
Об этом сказал завсектором Минэкологии и природных ресурсов Мехман Набиев в ходе медиатура, организованного в Джебраильский район.
В ходе поездки представители СМИ посетили села Беюк Марджанлы и Амирванлы, где ознакомились с последствиями армянского вандализма.
Набиев отметил, что восточные платаны росли на этой территории на протяжении 800 лет и были занесены в Красную книгу.
«В Губадлинском, Физулинском и Зангиланском районах росли 35 восточных платанов. Во время оккупации армяне уничтожили эти деревья», — цитирует Набиева Тренд.