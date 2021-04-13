«Италия для нас — близкий друг и партнер».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период».

«Мы благодарны Италии за их подход касательно подхода к урегулированию конфликта, который, как мы знаем, не всегда было просто высказать, особенно в семье ЕС, где есть силы поддерживающие Армению.

Наши политические связи на превосходном уровне. В рамках конфликта и постконфликтный период визит итальянской делегации на освобожденные территории рассматриваются нами как еще один знак поддержки.

С первого дня планов по реконструкции освобожденных территорий мы пригласили итальянские компании участвовать через посольство», — заявил президент.

Он отметил, что Италия и ранее реализовала в Азербайджане проекты в разных сферах.

«Мы хотим увеличить присутствие итальянских компаний в Азербайджане», — добавил президент.

По его словам, итальянские компании уже приглашены для участия в проекте реализации музеев и военных мемориалов, еще одной сферой станет cфера производства электроэнергии.

Minval.az