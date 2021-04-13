Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

«Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные, заявления главы МИД говорят об азербайджанофобии, тюркофобии», — отметил он.

Алиев считает, что ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

«Ситуация после войны по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», — заявил президент на конференции в Баку.

Minval.az